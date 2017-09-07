НАТО призывает полностью соблюдать санкции ООН против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. НАТО призывает мировое сообщество полностью соблюдать введенный Советом безопасности ООН санкционный режим против Северной Кореи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Уже были согласованы санкции в рамках ООН. Крайне важно, чтобы все эти санкции полностью соблюдались", — сказал Столтенберг журналистам перед заседанием глав министерств обороны стран-членов ЕС в Таллине. Его выступление транслировали службы ЕК.

По его словам, "поведение КНДР — это мировая угроза, которая требует всеобщего ответа".

"Поэтому мы призываем Северную Корею полностью выполнить все резолюции ООН, отказаться от программы ядерного оружия и (баллистических) ракет, воздержаться от испытаний и вступить в конструктивный диалог, а также все мировое сообщество — полностью выполнять резолюции ООН по санкциям", — заявил генсек НАТО.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 100-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.