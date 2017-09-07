Запрет референдума по Каталонии чреват острым конфликтом, считает Пушков

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Если Мадрид оспорит проведение Каталонией референдума о независимости, это будет чревато острым политическим конфликтом в Испании, заявил РИА Новости сенатор Алексей Пушков.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены Женералитета подписали вечером в среду декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества от Испании. Ранее в среду Пучдемон подписал другой документ – закон о референдуме, принятый каталонским парламентом. Этот закон оспорит в Конституционном суде премьер Испании Мариано Рахой, он уже запросил соответствующее заключение Государственного совета.

"Каталония — это огромный регион, в котором, в отличие от Шотландии, существует полный консенсус по поводу независимости, поэтому если Мадрид оспорит референдум и заблокирует его проведение, это будет чревато острым политическим конфликтом", — сказал Пушков.

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Он напомнил, что Мадрид последовательно выступает против референдума о независимости Каталонии, и вряд ли можно ожидать, что эта позиция изменится. "Второй вариант поведения властей Испании в данной ситуации — разрешить провести референдум, а затем уже попытаться найти политические пути решения конфликта, но это тоже рискованный вариант, поскольку Каталония будет опираться на результаты волеизъявления населения региона", — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, возможно, Мадриду в этом случае придется подумать об установлении с Каталонией конфедеративных отношений. "Но в любом случае, процесс референдума Мадриду не удастся остановить и придется выбирать либо между острым политическим конфликтом, либо отделением Каталонии в том или ином виде", — сказал он.