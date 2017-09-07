КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украина без дальнейших реформ может потерять государственность, заявил президент страны Петр Порошенко.
Порошенко напомнил, что в 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы, и у властей остался год, чтобы активно поработать над реформами.
В свою очередь, сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко считает, что инициируемые правительством Украины реформы в сферах образования, медицины, пенсионного обеспечения и земли приведут к окончательному обнищанию народа.