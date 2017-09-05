"Оппозиционный блок" считает, что реформы приведут к обнищанию Украины

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Инициируемые правительством Украины реформы в сферах образования, медицины, пенсионного обеспечения и земли приведут к окончательному обнищанию украинского народа, считает сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий накануне сообщал, что в ходе новой сессии парламента, которая открылась во вторник, депутаты планируют рассмотреть и одобрить пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.

"Заявленные правительством реформы — земельная, пенсионная, образовательная, — не являются реформами по сути и окончательно добьют людей. Медицинская (реформа — ред.) вообще противоречит статье 49 конституции Украины. К реформам необходимо тщательно готовиться и уметь просчитывать последствия… Каждая из заявленных реформ приведет к обнищанию людей, лишению образования и медицинского обеспечения, а обрабатывать придется чужую землю в собственном государстве", — заявил Бойко.

Он считает, что проводимые властями страны реформы не дали желаемых результатов.

"Феерические результаты предыдущих реформ украинцы ощутили уже в полной мере: ежедневная стрельба на улицах, убийства, грабежи и насилие — это последствие полицейской реформы. Рост тарифов и полная разбалансировка всей энергосистемы — сомнительный успех реформаторов в энергетике. Рекордное падение ВВП, сворачивание реального сектора экономики и крах финансовой системы — достижения экономических реформаторов и их кураторов из МВФ", — добавил Бойко.

Он считает, что правительство должно представить на рассмотрение Рады законопроекты по выходу из кризиса.

"Мы требуем от правительства представить в парламент программу работы и настаиваем на принятии пакета законов по выходу из кризисной ситуации во всех направлениях", — подчеркнул Бойко.