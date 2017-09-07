НАТО не определила для себя киберпротивника, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. НАТО не определила для себя киберпротивника, которого стоит опасаться в первую очередь, и готова защищаться от любой киберугрозы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не считаем угрозой или врагом какие-то особые группы. Мы готовы защититься от любой кибератаки со стороны правительства или негосударственных групп", — сказал Столтенберг журналистам в Таллине, отвечая на соответствующий вопрос. Выступление Столтенберга, который примет участие в заседании министров обороны стран ЕС, транслировали службы ЕК.

Он также напомнил, что "в прошлом году количество кибератак против сетей НАТО возросло на 60%".

Столтенберг добавил, что НАТО решила повысить уровень участия Евросоюза в киберучениях альянса. "Эти учения пройдут позже в этом году, будут называться Cyber Coalition и станут одними из крупнейших киберучений в мире. ЕС будет полноценным участником этих киберучений", — заявил генсек НАТО.