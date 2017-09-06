Меркель предложила губернатору Техаса помощь в связи с ураганом "Харви"

БЕРЛИН, 6 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила губернатору Техаса Грегу Эбботу помощь в связи с последствиями урагана "Харви", сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, число жертв урагана "Харви" в Техасе достигло как минимум 70 человек.

"Федеральный канцлер выразила свои соболезнования и участие населения Германии в связи с трагическими последствиями урагана "Харви" и предложила помощь. Губернатор сообщил о масштабах урагана, который превзошел ураган "Катрина", обрушившийся 12 лет назад", — заявил Зайберт. Телефонный разговор состоялся в среду вечером.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.