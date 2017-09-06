Трампы пожертвовали миллион долларов на помощь пострадавшим от "Харви"

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания пожертвовали 1 миллион долларов на преодоление последствий урагана "Харви", говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение РИА Новости в среду.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп объявили о пожертвовании в 1 миллион долларов на помощь в преодолении последствий урагана "Харви" и определили 12 организаций для этих пожертвований", — говорится в документе.

Самые крупные пожертвования – по 300 тысяч долларов будут отправлены "Красному Кресту" и "Армии Спасения", — уточняет ведомство.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.