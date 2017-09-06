Британский кабмин просит крупнейшие компании поддержать стратегию по Brexit

ЛОНДОН, 6 сен — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй попросил крупнейшие британские компании, входящие в так называемый список FTSE 100, поддержать стратегию правительства страны относительно Brexit, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на два неназванных источника.

По информации телеканала, соответствующее письмо было отправлено руководству компаний. В свою очередь представитель Мэй отказался комментировать наличие такого письма, указав лишь, что "правительство и бизнес активно сотрудничают по вопросу Brexit".

FTSE 100 Index (Financial Times Stock Exchange Index) — это биржевой индекс, основанный на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, включенных в список Лондонской фондовой биржи, индекс рассчитывается с 3 января 1984 года.

Ранее правительство Великобритании опубликовало серию документов с предложениями по урегулированию различных вопросов в рамках процесса выхода Великобритании из Евросоюза.

В частности, была опубликована позиция британских властей по вопросу обмена конфиденциальной информацией и ее защиты; озвучен подход англичан к британской правовой системе и взаимоотношениям с судебной системой ЕС после выхода из прямого подчинения Европейскому суду. Были опубликованы тезисы по юридическому сотрудничеству с Евросоюзом, переговорные позиции по вопросам рынка и доступа к документам и ряд других аспектов.

По двум самым главным вопросам, волнующим британскую прессу, правительство до сих пор не высказалось. В том числе не называлась сумма "отступных" Великобритании по общеевропейским обязательствам.

Также правительство Великобритании до сих пор не представило свои предложения по будущему миграционному законодательству — этот вопрос волнует миллионы британцев и граждан стран ЕС, живущих "на две страны". Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду пообещал, что позиция будет сформулирована позднее.

Накануне газета Guardian опубликовала оказавшийся в ее распоряжении конфиденциальный документ МВД, в котором говорится, что Великобритания сразу после выхода из ЕС жестко ограничит условия пребывания в стране европейских граждан.

Согласно предложениям чиновников, граждане стран ЕС смогут въехать в Британию только по паспорту, причем для людей, которые планируют задержаться здесь на несколько месяцев, будет введена биометрическая система.