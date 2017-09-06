Франции предстоит оплакивать жертв урагана "Ирма", заявил Макрон

ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Рано говорить, какой ущерб нанес Франции ураган "Ирма", но стране предстоит оплакивать жертв, заявил глава государства Эммануэль Макрон после кризисного совещания с участием ряда министров в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на заморские территории страны.

"Пока еще очень рано говорить в цифрах об ущербе. Я уже могу сказать, что итог будет суровым и жестоким. Мы будем оплакивать жертв. Двум островам нанесен очень значительный ущерб", — сказал Макрон.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

В среду французские заморские территории Сен-Бартелеми и Сен-Мартен остались без электричества из-за урагана "Ирма". Также сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер унес кровли домов.

В ближайшее время в заморский департамент Гваделупа отправится министр заморских территорий Франции Анник Жирарден. С министром полетят 60 пожарных, 60 военнослужащих, оказывающих помощь населению в случае чрезвычайных обстоятельств, и медицинские работники.