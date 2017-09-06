Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 6 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обменялось мнениями по ситуации на Корейском полуострове, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона по-прежнему всеми силами способствует денуклеаризации Корейского полуострова и защите международного режима нераспространения. Вместе с тем, мы всегда выступали и выступаем за защиту мира и стабильности на Корейском полуострове и за решение проблемы посредством диалога и консультаций", — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также подчеркнул, что в конечном итоге, необходимо, опираясь на диалог, переговоры и комплексный подход, найти долгосрочное решение проблемы.

Как сообщает китайское телевидение, Трамп, в свою очередь, заявил, что американская сторона испытывает глубокую озабоченность в связи с последним развитием событий на Корейском полуострове, придает важное значение роли Китая в решении проблемы и готова нарастить контакты с китайской стороной для скорейшего решения этого вопроса.

Звонок состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Премьер-министр Японии наказал правительству осуществлять сбор и анализ информации относительно ядерного испытания КНДР при сотрудничестве с соответствующими ведомствами в США, Южной Корее, Китае и России. Глава японского МИД заявил, что Токио направил Пхеньяну по дипломатическим каналам решительный протест и намерен выступать за срочный созыв Совета безопасности ООН в связи с ядерным испытанием КНДР.

В свою очередь, Южная Корея заявила, что намерена добиваться принятия Советом безопасности ООН новых санкций для "полной изоляции" КНДР и обсуждает возможность размещения самого мощного стратегического вооружения США в ответ на проведение Пхеньяном шестого по счету ядерного испытания.