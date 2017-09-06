Президент Молдавии встретился с журналистами газеты "Аргументы и факты"

КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в среду, что принял гендиректора российской газеты "Аргументы и факты" Руслана Новикова и главреда издания Игоря Черняка, которому 1 сентября отказали во въезде в страну.

"Встретился с генеральным директором газеты "Аргументы и факты" Русланом Новиковым и главным редактором Игорем Черняком", — написал Додон в среду на своей странице в Facebook.

По словам президента, стороны обсудили текущую ситуацию, внутреннюю политику и общеполитическую обстановку в регионе.

"Выразил сожаление в связи с инцидентом, который имел место несколько дней назад, а именно с запретом на въезд российских журналистов на территорию Молдавии. Считаю, что такие действия являются не просто недружественными, а провокационными в адрес представителей разных сфер деятельности", — отметил Додон.

Ранее пограничная служба Молдавии не разрешила въехать на территорию страны главному редактору АиФ. По данным газеты, вместе с Черняком на территорию Молдавии отказались пускать и двух бизнесменов, "один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдавии". В Погранполиции Молдавии сообщили, что указанным гражданам отказали во въезде на территорию республики, так как они не указали цель визита. Додон категорически осудил блокирование работы российских журналистов и потребовал от Службы информации и безопасности предоставить детальную информацию о том, что послужило поводом для принятия этого решения.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.