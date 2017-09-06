Киев ведет активную воздушную разведку на северо-западе ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (61)

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на северо-западе самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Нами отмечается активизация работы воздушной разведки противника в районах населённых пунктов Донецкий, Фрунзе, Желобок и Сокольники", — сказал Марочко.

Он отметил, что ведение разведки у линии соприкосновения при помощи беспилотников противоречит минским соглашениям.