Премьер Испании подал жалобу в КС на каталонский парламент

МАДРИД, 6 сен — РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой на невыполнение судебных решений парламентом Каталонии, который в среду приступил к обсуждению закона о референдуме.

Об этом сообщила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария, ее выступление транслировал телеканал 24 Horas . По словам вице-премьера, правительство запросило Конституционный суд признать незаконными решения, принятые в среду каталонскими депутатами, и "изучить меры" в отношении спикера каталонского парламента Карме Форкадель.

"Мы запустим все инициативы, которые нам позволят защитить конституцию и демократию. Они (сторонники независимости Каталонии — ред.) продемонстрировали, что они не уважают ни Каталонию, ни каталонцев", — сказала Сантамария.

По ее словам, происходящее сейчас в парламенте Каталонии — "самый большой позор" из всего, что она видела за всю свою политическую жизнь. "Хочу успокоить всех каталонцев — их права не будут нарушены. Мы защитим эту свободу, эту демократию", — добавила она, заверив, что "правительство не допустит, чтобы законы не выполнялись в Испании".