Дуров рассказал о давлении со стороны ФБР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал изданию The Baffler, как американские спецслужбы пытались получить доступ к его разработкам.

По словам Дурова, ФБР впервые заинтересовалось им после продажи доли во "ВКонтакте" и отъезда из России. Сотрудники бюро пытались склонить предпринимателя к сотрудничеству, например, задерживая его для "беседы" в аэропорту или при пересечении американской границы.

Поначалу агенты ФБР хотели узнать побольше про соцсеть "ВКонтакте" и ее отношения с российскими правоохранительными органами. Эти вопросы Дурову не понравились.

"Я не хотел становиться американским кротом, поэтому я дал им минимум информации, которая уже публиковалась в СМИ", — сказал он.Сотрудников бюро такой ответ не устроил, и они попытались получить информацию о новом проекте Дурова — мессенджере Telegram. В мае 2016 года, когда предприниматель приехал в Сан-Франциско для участия в ежегодной конференции Google I/O, агенты ФБР заявились в его съемную квартиру с судебным ордером.

"Они сразу начали расспрашивать про Telegram, что меня напрягло. <…> Они показали ордер и сказали: "Мы очень уважаем твои взгляды на криптографию и конфиденциальность (данных. — Прим. ред.), нам нравится твоя работа, но есть серьезная проблема — терроризм, и мы должны защищать от нее общество. Мы хотели бы наладить процесс обмена данными так, чтобы вы могли бы помочь нам выявить террористическую угрозу", — рассказал Павел Дуров.

Предприниматель посчитал, что постановление суда было поддельным и использовалось сотрудниками ФБР, чтобы склонить его к сотрудничеству. Как отмечает The Baffler, связанные с Telegram компании не зарегистрированы в США и не имеют там представительств, поэтому на них не распространяется юрисдикция американского суда.

Сотрудники ФБР также пытались подкупить одного из разработчиков мессенджера, также находившегося в то время в Лос-Анджелесе. Как заметил Дуров, они предлагали "десятки тысяч долларов" за слив информации об алгоритмах шифрования и внутренней архитектуре Telegram, но получили отказ.

О давлении со стороны ФБР Павел Дуров рассказывал еще в июне, но тогда деталей истории не приводилось.