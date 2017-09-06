В ЮАР оппозиции не удалось распустить парламент и провести досрочные выборы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оппозиционная партия Южно-Африканской Республики Демократический альянс потерпела неудачу в попытке распустить парламент и провести досрочные выборы в стране, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Демократический альянс намерена внести предложение по роспуску парламента, после того как его нижняя палата проголосовала против выражения недоверия президенту страны Джейкобу Зуме.

Предложение партии в парламенте провалилось, его поддержали лишь 83 законодателя, 229 проголосовали против, еще семь воздержались. Президент не присутствовал во вторник в парламенте.

"Южная Африка заслуживает нового начала, и конституция предусматривает возможность проведения досрочных выборов в подобных инстанциях, где существует кризис легитимности", — приводит агентство заявление главы Демократического Альянса Джона Стинуисена, которое он сделал перед голосованием.

Партия Зумы Африканский национальный конгресс (АНК), которая сохраняет подавляющее большинство в парламенте, назвала ходатайство оппозиции "легкомысленным". Более мелкие оппозиционные партии также отказались его поддержать.

"Мы отвергаем предложение с презрением, которого оно заслуживает", — заявил член АНК Мзамени Мдакане.

Ранее парламент ЮАР проголосовал против выражения недоверия президенту Джейкобу Зуме. Вынести вотум недоверия предложил оппозиционный Демократический альянс. До этого оппозиционные парламентарии шесть раз пытались вынести Зуме вотум недоверия, но безуспешно.

Второй президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти очередные выборы главы государства.