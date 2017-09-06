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Трамп отменил программу Обамы, "приютившую" в США 750 тысяч детей нелегалов

01:1306.09.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил программу, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Тем самым глава государства частично выполнил свое предвыборное обещание "навести порядок" в сфере нелегальной миграции с учетом того, что более масштабные иммиграционные реформы Трампа были заблокированы судами.

Акция против отмены программы защиты детей-иммигрантов (DACA) у Белого дома в Вашингтоне. 5 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Krolicki
В Нью-Йорке арестовали более 30 человек у башни Трампа в ходе протестов
Отменить действовавшую программу под названием DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов") президент смог на том основании, что она была учреждена указом предыдущего главы государства Барака Обамы.

Внедренная Обамой программа при ряде условий давала отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу детям нелегальных иммигрантов, прибывшим в США до исполнения им 16 лет. После одобрения каждого в индивидуальном порядке им выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации и разрешение на работу на два года с возможностью продления. Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации почти 750 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп аргументировал решение об отмене программы для нелегальных мигрантов
Решение Трампа уже вызвало массовые протесты либеральной общественности в стране, критику со стороны бизнес-сообщества и политиков, включая однопартийцев президента, которые заявили о необходимости принятия новых законов для "исправления DACA".

Сам Трамп явно рассчитывает, что конгресс поддержит его решение на законодательном уровне. "Конгресс, готовься делать свою работу – DACA!", — написал президент в Twitter. Очевидно, что провести свой вариант законопроекта без учета мнения демократического меньшинства, а также своих оппонентов среди республиканцев ему будет нереально. В противном случае сегодняшнее решение Трампа может оказаться лишь его временной победой в борьбе с "наследием Обамы".

Не борьба с детьми, а соблюдение закона

Мигранты из США на Канадской границе
© AP Photo / Charles Krupa
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Об окончании программы DACA на пресс-конференции в Вашингтоне объявил во вторник генпрокурор, глава министерства юстиции Джефф Сешнс.

"Речь идет о неопределенно долгой практике обхода иммиграционных законов…Мы не можем принять всех, кто хочет сюда приехать, вот и все", — сказал генпрокурор. Он уточнил, что администрация считает, что это лишает американцев рабочих мест.

Сам Трамп аргументировал свое решение отменить программу необходимостью следовать букве закона в стране.

"Будучи президентом, моя самая главная обязанность — защищать американский народ и конституцию Соединенных Штатов Америки. Я не одобряю наказание детей, большинство из которых теперь взрослые, за действия своих родителей. Но мы также должны признать, что мы страна возможностей, потому что мы являемся страной, соблюдающей законы", — говорится в заявлении американского президента, поступившем в РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в окружении сенатора Тома Коттона и сенатора Дэвида Перду в Белом доме в Вашингтоне. 2 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп поддержал ужесточение требований к мигрантам
Трамп отметил, что в июне 2012 года экс-президент США Барак Обама обошел конгресс, чтобы дать разрешение на работу и пособия почти 800 тысячам нелегальных иммигрантов, возраст которых в настоящий момент от 15 до 36 лет.

"В интересах нашей страны… министерство внутренней безопасности начнет упорядоченный переход и свертывание программы DACA… Новые заявки на разрешение на работу не будут приниматься, однако действующие разрешения на работу будут соблюдаться до даты истечения их срока или до двух лет, начиная с сегодняшнего дня. Более того, заявления, которые уже были поданы, будут обработаны. Это постепенный процесс, не внезапный отказ. Таким образом, по сути, я не собираюсь просто отменять DACA, но предоставлю возможность для конгресса наконец начать действовать", — сообщил президент США.

Полиция Нового Орлеана охраняет памятник Эндрю Джексона во время протеста, организованного организацией Take Em Down NOLA. 24 сентября 2016
© AP Photo / Gerald Herbert
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Он добавил, что будет работать с республиканцами и демократами в конгрессе для разрешения этих вопросов.

Трамп отметил, что "у молодых американцев тоже есть мечты". "Наш первый и самый главный приоритет в продвижении иммиграционной реформы должен состоять в том, чтобы улучшить ситуацию с рабочими местами, заработной платой и безопасностью для американских рабочих и их семей", — пояснил президент.

Бизнес критикует Трампа

Рабочий на заводе Tesla в Фремонте, Калифорния
© AP Photo / Paul Sakuma, File
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С критикой решения главы государства во вторник выступил целый ряд крупных компаний США и объединений.

Так, в Торговой палате США, самой крупной бизнес-группе, заявили, что отмена DACA "противоречит фундаментальным американским принципам и интересам нашей страны".

"С учетом примерно 700 тысяч участников программы DACA, которые работают в самых разных областях по всей стране, ликвидация (для них) возможности трудоустроиться противоречит заявленной президентом цели роста экономики США", — заявил старший вице-президент Торговой палаты Нил Брэдли.

С аналогичной критикой выступили в Национальный совет производителей, Промышленный совет с области информационных технологий и другие некоторые объединения бизнеса, а также такие гиганты как Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Apple Cummins, испаноязычные телеканалы Telemundo и Univision. В общей сложности, представители около 300 компаний уже подписались под письмом к президенту в защиту DACA.

Конгресс готов действовать

Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Обама раскритиковал решение Трампа по программе о нелегальных иммигрантах
Демократы в конгрессе США ожидаемо присоединились к хору критиков решения Трампа.

"Это дети, которые всего лишь хотят быть хорошими, трудолюбивыми американцами. Президент должен пересмотреть (свое решение) прежде чем он нанесет огромный урон им и экономике (США)", — написал в Twitter лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси была более резка в выражениях: она назвала решение Трампа "уроком трусости", обвинив в жестокости по отношению к детям нелегалов.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, напротив, поддержал президента. В коротком заявлении он отметил, что упразднение DACA "исправляет фундаментальную ошибку Обамы", который "думал, что у него есть полномочия исправлять наши иммиграционные законы". Макконнелл пообещал, что конгресс США продолжит работу над укреплением безопасности границ и установлением "законной и работающей иммиграционной системы".

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 3 сентября 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Штат Нью-Йорк готов судиться с Трампом из-за решения по иммигрантам
Однако некоторые республиканцы выступили с критикой в адрес главы государства.

"Решение президента Трампа ликвидировать DACA является неправильным подходом к иммиграционной политике в то время, когда обе стороны (демократы и республиканцы – ред.) должны собраться вместе, чтобы реформировать нашу неисправную иммиграционную систему и охрану границы", — заявил сенатор Джон Маккейн.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что сенат уже в сентябре намерен рассмотреть инициативы, которые бы позволили не отменять, а "исправить DACA". "Этим детям (нелегалов – ред.) говорят, чтобы они шли домой. Но их дом – это США", — пояснил Грэм.

"Саморазрушительное решение"

Канада. Архивное фото
© AFP 2017 / Geoff Robins
Канада начала строительство лагеря для нелегалов на границе с США
Экс-президент США Барак Обама, разумеется, осудил решение администрации Трампа.

"Преследовать этих молодых людей — ошибка, потому что они не сделали ничего плохого. Это саморазрушительно, поскольку они создают новые компании, работают в лабораториях, служат в армии и другими способами помогают стране, которую мы любим. И это жестоко", — отмечается в заявлении Обамы, опубликованном в его Facebook.

"Давайте ясно скажем: предпринятое сегодня действие не требовалось по закону. Это политическое решение и моральная проблема", — написал экс-президент США. По его словам, несмотря на то, что "американцы могут иметь разные позиции по вопросу иммиграции, мы не должны угрожать будущему молодых людей, которые оказались здесь не по своей вине, которые не несут угрозу, которые ничего у нас не отнимают".

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
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Обама отметил, что был вынужден принять решение об учреждении программы DACA президентским указом исключительно из-за бездействия конгресса. "Годами я и политики от обеих партий работали над законопроектом, который бы сказал этим молодым людям, нашим молодым людям, что если вас привезли сюда в детстве ваши родители, если вы находитесь здесь определенное количество лет, если вы хотите пойти в колледж или служить в армии, у вас есть шанс остаться и заработать гражданство. Годами я просил конгресс представить мне такой законопроект, этого не произошло", — написал Обама.

"Они могут не знать другой страны, кроме нашей, могут не говорить на другом языке, кроме английского", — отмечает предшественник Трампа.

Протесты и аресты

Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне, США. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В США возобновили более 1,3 тысячи дел о депортации нелегалов
В целом ряде городов США после решения Трампа прошли акции протеста. Так, полиция Нью-Йорка арестовала нескольких участников несанкционированной акции у Trump Tower. Полицейские надевали пластиковые наручники и сажали в полицейский фургон людей в белых футболках. По некоторым данным, всего было задержано более 30 человек.

Акция у Белого дома в Вашингтоне, на которую пришли несколько сот человек, прошла более спокойно. Участники держали плакаты с лозунгами в защиту так называемых Dreamers, молодых людей, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители.

Власти Чикаго в свою очередь заявили, что, по-прежнему, будут оказывать помощь детям нелегалов. "Это (Чикаго) ваш дом и вам не о чем беспокоиться", — заявил мэр города Рам Эмануэль.

Ранее у властей этого мегаполиса уже был конфликт с администрацией Трампа из-за того, что город предоставляет убежище нелегалам.

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