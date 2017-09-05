Абэ надеется, что Россия и Япония вместе смогут изменить политику КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ надеется, что благодаря совместным действиям Токио и Москвы, а также всего мирового сообщества политику КНДР удастся изменить.

"Проведенные Северной Кореей ядерные испытания представляют собой прежде невиданную по своим масштабам угрозу, стоящую перед нами", — заявил он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Японский премьер сообщил, что в связи с этими испытаниями он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я надеюсь, что благодаря совместным действиям Японии и России, а также всего мирового сообщества, в том числе еще более жесткой резолюции Совета безопасности ООН, путем оказания предельного давления нам удастся изменить нынешнюю политику Северной Кореи", — сказал Абэ.

"Для этого я призываю Россию к сотрудничеству и к тому, чтобы она решительно проявила инициативу в этой ситуации", — добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером.