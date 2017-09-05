Один из создателей Opera уличил Google в нечестной игре

МОСКВА, 5 сент – РИА Новости. Один из основателей и бывший глава Opera Software Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) в интервью Sputnik обвинил компанию Google в том, что она от сотрудничества перешла к практике "подрыва свободной конкуренции".

Фон Течнер рассказал, что некоторые сервисы компании, в том числе Google Docs, стали несовместимы с браузерами Opera и Vivaldi.

По словам фон Течнера, после того как он дал нескольким изданиям интервью об объемах собираемых данных и использовании собранной информации, аккаунт Vivaldi в AdWords был закрыт.

"Мы связались с Google, чтобы получить информацию о том, что происходит. Через какое-то время мы начали получать требования о том, что надо было изменить, чтобы аккаунт снова открыли. Но нам было неясно, почему они закрыли наш аккаунт. Единственным выводом, который мы смогли сделать, это что стало последствием того, что произошло за несколько дней до этого, когда мы давали несколько интервью, включая The Wired. Мы комментировали практику сбора информации Google и Facebook”, — рассказал фон Тетчер в эфире радио Sputnik.

Фон Течнер отметил, что его проект долгое время не имел доступа к Google AdWords и не мог размещать рекламу ни в Google, ни на сайтах, которые используют эту технологию. Аккаунт был разблокирован лишь три месяца спустя. "Компания их уровня не должна себя так вести. Они не должны закрывать аккаунт небольшого конкурента без очень хорошей причины", — говорит фон Течнер.

В своем блоге фон Течнер также отметил, что сотрудничество между корпорацией Google и Opera велось в позитивном ключе, пока Google не стал больше работать с Mozilla foundation и пока не появился сервис Google Docs. "Гуглдоки" были сделаны так, чтобы быть несовместимыми с Opera, что подталкивало пользователей переключаться на другие браузеры", — написал он.

По мнению сооснователя Opera, крупные корпорации, такие как Google, Microsoft, Apple и прочие, должны гарантировать работу своих сервисов на платформах всех своих конкурентов. "Мы видим, что ЕС занялся этими проблемами. Они делали так с Microsoft, и теперь они это делают с Google. Важно иметь законы и нормативные акты в отношении этих крупных компаний, потому что у них, судя по всему, периодически бывают проблемы с тем, чтобы играть по правилам", — заявил фон Течнер в интервью Sputnik.

Инциденты с Opera и Vivaldi — не первый случай, когда Google пытается избавиться от своих критиков. На прошлой неделе из вашингтонского научно-исследовательского фонда New America Foundation уволили учёного Барри Линна (Barry Lynn) и всю его исследовательскую команду. Эта группа запустила проект Open Markets и выступала против доминирования на рынке крупных телекомов и технологических гигантов, в том числе Google, который вкладывал деньги в этот фонд.