Жириновский прокомментировал обострение ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Обострение ситуации вокруг КНДР может быть спровоцировано самими США для того, чтобы обосновать ввоз оружия в Южную Корею, которое будет использоваться против России и Китая, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"Обострение ситуации вокруг КНДР может быть инспирировано самими американцами для того, чтобы найти обоснование завозу в Южную Корею оружия, которое, главным образом, нацелено против России и Китая", — сказал журналистам во вторник Жириновский.

Политик отметил, что Южная Корея уже попросила США "подогнать" свой флот. "Активизация ядерной программы и ракетных испытаний северян дает повод нарастить ядерные запасы США в Южной Корее, установить там системы ПРО", — выразил свое мнение председатель ЛДПР.

"В итоге никакой войны в Корее не будет, а все это оружие там останется и в перспективе может быть направлено против Китая и России, которые рядом. Вот так, (лидер КНДР) Ким (Чен Ын) пошумел, а обкладывают со всех сторон нас", – заключил Жириновский.