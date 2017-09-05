Инвестиции США и НАТО в ВВС Афганистана составят $6-7 млрд за четыре года

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Инвестиции США и стран НАТО в военно-воздушные силы Афганистана в ближайшие четыре года составят 6 миллиардов долларов, заявил президент страны Ашраф Гани.
В ходе визита в одну из воинских частей в провинции Нангархан Гани отметил, что увеличение финансовой поддержки предусмотрено новой стратегией США в отношении Афганистана, передает агентство Khaama Press.
В то же время американский генерал Филипп Стюарт в беседе с телеканалом TOLO News сообщил, что речь идет о 7 миллиардах долларов за тот же период.
"Мы ожидаем, что афганские ВВС будут полностью профессиональными, надежными, эффективными и независимыми – это цель нашей деятельности здесь", — заявил военный. Он отметил, что в рамках нового пакета помощи парк ВВС Афганистана удвоится.