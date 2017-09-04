СМИ сообщили о возможной отставке главы МИД Британии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост и занять более низкую должность после предстоящих кадровых перестановок в кабинете министров, пишет газета Times.

Сообщается, что в избирательном штабе тори ожидалось, что после партийного съезда консерваторов в октябре премьер-министр иностранных дел Тереза Мэй пересмотрит распределение должностей в правительстве. Как отмечает газета, она планирует использовать "угрозу перестановок для того, чтобы добиться единства взглядов в партии и усилить свой контроль над Даунинг-стрит".

Председатель Консервативной партии Патрик Маклафлин планирует сложить свои полномочия, на этом месте его может сменить Джонсон, терпение Мэй к которому "постепенно иссякает", сообщили высокопоставленные источники газете.

Ранее газета Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что спецслужбы якобы опасаются делиться с Джонсоном секретной информацией, а европейские партнеры не воспринимают британского министра всерьез. Однако позднее официальный представитель премьер-министра Великобритании заверила РИА Новости, что министр иностранных дел Борис Джонсон пользуется полным доверием и расположением главы кабмина Терезы Мэй, несмотря на то, что пишут о нем газеты.