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В мире

Россия и ЮАР будут сотрудничать в сфере информационной безопасности

Сюжет:
Девятый саммит БРИКС (63)
13:4304.09.2017
(обновлено: 13:44 04.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума и президент РФ Владимир Путин во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума и президент РФ Владимир Путин во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главы МИД России и Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сергей Лавров и Маите Нкоана-Машабане подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Министры подписали соглашение "на полях" саммита БРИКС в китайском Сямэне, отмечается в сообщении на сайте МИД РФ.

"Подписание этого документа стало еще одним свидетельством высокого уровня доверия между нашими государствами. Он отражает дух подлинного стратегического партнёрства, характерный для российско-южноафриканских отношений. Соглашение демонстрирует стремление России и ЮАР наращивать двустороннее взаимодействие по одному из наиболее приоритетных направлений обеспечения международной и национальной безопасности", — сообщили в ведомстве.

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Межгосударственные отношения РФ и ЮАР
В российском МИД отметили, что Россия и ЮАР выступают с общих позиций в оценке основных угроз в сфере международной информационной безопасности, среди которых использование информационно-коммуникационных технологий для актов агрессии, нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств, для вмешательства в их внутренние дела, нанесения ущерба экономике, а также в террористических и иных преступных целях.

"Соглашение позволит нашим странам взаимодействовать в практическом плане по всему спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности на качественно новом уровне. Речь идет о создании системы совместного реагирования на угрозы в этой сфере, реализации двусторонних мер доверия, сотрудничестве в правоохранительной области для расследования дел, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и других криминальных целях, взаимодействии в разработке и продвижении соответствующих норм международного права, проведении совместных научно-исследовательских работ, подготовке профильных специалистов", — говорится в сообщении.

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума и президент РФ Владимир Путин во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Зума пригласил Путина посетить ЮАР
В МИД также подчеркнули, что "документ позволяет России и ЮАР более тесно координировать подходы к проблематике международной информационной безопасности на международной арене, включая такие площадки, как ООН, БРИКС и Международный союз электросвязи". Для реализации соглашения Россия и ЮАР намерены регулярно проводить межведомственные консультации.

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