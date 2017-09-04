Зума пригласил Путина посетить ЮАР

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума пригласил президента РФ Владимира Путина посетить страну.

"Один из вопросов, который давно откладывается, это ваш визит в ЮАР. Я уже неоднократно говорил вам о своем приглашении, я снова его повторяю. Может, мы сможем рассмотреть этот вопрос в новых условиях", —сказал Зума на встрече с Путиным, которая проходит на полях саммита БРИКС в Сямэне.

Президент России поблагодарил коллегу и пообещал рассмотреть вопрос.

"Действительно, наши отношения развиваются по целому ряду секторов, однако были глобальные тенденции, которые нарушили ход наших отношений. Пора обратить вспять эту тенденцию, посмотреть, что мы можем совместно делать", — сказал он.