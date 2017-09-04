Подозреваемому в похищении девочки во Франции предъявили обвинения

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Прокуратура французского Гренобля предъявила мужчине обвинение в похищении девятилетней девочки, поиски которой более недели продолжаются на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.

Девочка по имени Маэли вместе c родителями гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз ее видели рано утром в 27 августа в банкетном зале, где проходило празднество. На прошлой неделе в рамках расследования были задержаны двое 34-летних мужчин , которых затем освободили из-за отсутствия доказательств. Они были гостями на свадьбе, но во время исчезновения девочки отсутствовали на торжестве.

В воскресенье один из освобожденных был вновь арестован. Обвинение в похищении лица, не достигшего 15 лет, предъявлено "на основании данных экспертизы", говорится в коммюнике прокуратуры. По данным телеканала, речь идет о следах ДНК девочки, обнаруженной в автомобиле обвиняемого. Мужчина отрицает свою вину.

Автомобиль привлек внимание следователей, поскольку мужчина тщательно помыл его после свадьбы, якобы подготавливая к продаже.

Ранее сообщалось, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала, что могло свидетельствовать, что она села в машину своего похитителя.

В поисках девочки участвуют крупные силы жандармерии, аквалангисты и спелеологи. В поисковой операции задействован вертолет и беспилотный летательный аппарат.