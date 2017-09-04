СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Потребность создания РФ и США рабочей группы по информационной безопасности усиливается с каждым днем, но сейчас это вряд ли возможно, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров
Он отметил, что, по причине текущей политической ситуации, создать подобную площадку практически невозможно.
"Я не слышал, что есть какие-то шаги действительно в рамках той риторики, которая происходит между министерством иностранных дел и госдепартаментом. Вряд ли это сейчас возможно. Хотя я считаю, что она (рабочая группа – ред.) бы принесла много полезного всему мировому сообществу", — подчеркнул министр.