В Минкомсвязи заявили о необходимости работы с США по информбезопасности

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Потребность создания РФ и США рабочей группы по информационной безопасности усиливается с каждым днем, но сейчас это вряд ли возможно, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров

"Пока я не слышал, что есть какие-то движения. Актуальность этой рабочей группы, мне кажется, она усиливается только день от дня", — заявил Никифоров журналистам, отвечая на вопрос о необходимости создания рабочей группы по информационной безопасности.

Он отметил, что, по причине текущей политической ситуации, создать подобную площадку практически невозможно.

"Я не слышал, что есть какие-то шаги действительно в рамках той риторики, которая происходит между министерством иностранных дел и госдепартаментом. Вряд ли это сейчас возможно. Хотя я считаю, что она (рабочая группа – ред.) бы принесла много полезного всему мировому сообществу", — подчеркнул министр.