Лидеры Японии и Южной Кореи будут тесно сотрудничать после испытания КНДР

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили в телефонном разговоре последнее ядерное испытание КНДР и подчеркнули намерение к тесному сотрудничеству двух стран с целью принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

"Это (ядерное испытание — ред.) является открытым вызовом международному сообществу и беспрецедентной и непосредственной угрозой безопасности в регионе, в том числе, Японии", — привел слова Абэ заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура, передает агентство Киодо.

В свою очередь, по информации Нисимуры, президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул "также выступает с решительным осуждением ядерного испытания и намерен сотрудничать с международным сообществом для принятия жестких ответных мер, в частности, новой резолюции Совета Безопасности ООН".

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

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