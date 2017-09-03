Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря и светильники из нефрита

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017

СЯМЭНЬ (Китай), 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели выставку китайских народных промыслов, а также обменялись подарками: Путин подарил китайскому лидеру картину из янтаря и светильники из нефрита, а Си Цзиньпин вручил главе РФ письменный стол и скульптуру китайского воина.

Путин прибыл в Китай, где примет участие в саммите БРИКС, а также проведет переговоры с лидерами разных стран. В воскресенье глава государства провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Обсуждался ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.

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После беседы лидеры РФ и Китая обменялись подарками. Председатель КНР преподнес российскому коллеге скульптуру, запечатлевшую китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы, на котором китайской каллиграфией написано пожелание процветания. Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.

В ходе посещения выставки народных промыслов глава китайского государства рассказал российскому лидеру об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.

Путин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина. Они с интересом осмотрели образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.

После краткой паузы для осмотра выставки лидеры продолжили обмен мнениями по ключевым двусторонним и мировым проблемам в формате рабочего обеда.

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