Стали известны подробности конфликта на стройке в центре Астаны

АСТАНА, 2 сен — РИА Новости. Конфликт на строящемся объекте в административном центре Астаны перерос в драку, участие в которой принимали порядка 30 человек, сообщил в субботу РИА Новости директор департамента государственного языка и информации МВД республики Алмас Садубаев.

Ранее мэр столицы Казахстана Асет Испкешев на свой странице в Facebook написал, что на строящемся объекте "Абу Даби плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранными рабочими на бытовой почве. В полиции сообщили, что конфликт произошел на контрольно-пропускном пункте.

"Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек", — сообщил Садубаев.

По его словам, "на место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании". "Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки", — отметил представитель МВД.

Он призвал жителей города воздержаться от провокаций, непродуманных действий и не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи.

"Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции", — заявил Садубаев.