Мэр Астаны рассказал о конфликте на стройке здания "Абу Даби плаза"

АСТАНА, 2 сен — РИА Новости. Аким (мэр) Астаны Асет Исекешев сообщил, что на стройке, где идет возведение здания "Абу Даби плаза", на бытовой почве произошел конфликт между сотрудниками охраны и иностранными рабочими, к настоящему времени инцидент исчерпан.

"По ситуации на "Абу Даби плаза". Произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранными работниками на бытовой почве. На данный момент на место выехали представители государственных и правоохранительных органов", — написал Исекешев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "проведены переговоры, инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соответствующие меры". "Просим воздержаться от лишних комментариев во избежание конфликтных ситуаций и провокаций", — заявил глава города.

В настоящее время ряд улиц в районе строящегося здания "Абу Даби плаза", который находится в административном центре столицы, по-прежнему остаются оцепленными.

В департаменте внутренних дел города РИА Новости сообщили, что конфликт произошел между иностранными рабочими и охранной структурой на контрольно-пропускном пункте строительного объекта "Абу Даби плаза".

"На место конфликта выезжали представители акимата и правоохранительных органов. Принятыми мерами конфликт локализован и обеспечена охрана общественного порядка. Проводится проверка", — заявили в полиции.