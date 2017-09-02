Очевидцы сообщили о перекрытии нескольких улиц в центре Астаны

АСТАНА, 2 сен — РИА Новости. Очевидцы сообщили РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на нескольких улицах в центре Астаны, причины данных действий неизвестны, официальные органы пока никак не прокомментировали ситуацию.

В настоящий момент стражи правопорядка перекрыли сквозное движение на улицах Акмешит и Туркестан, на улице Алматы также проезду автомобилей препятствуют сотрудники со щитами.

Очевидцы утверждают, что движение перекрыто еще на нескольких улицах в этом районе.

Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка на улицах спокойная. Правоохранительные органы просят прохожих не скапливаться, а водителей выбирать маршруты объезда.