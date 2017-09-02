Пушков: США давят на Данию в вопросе строительства "Северного потока-2"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Дании начали сомневаться по поводу строительства газопровода "Северный поток-2" только после санкций США, таким образом, источник давления, по его мнению, очевиден.

Ранее сообщалось, что правительство Дании подготовило и направило в соответствующие органы законопроект, который может позволить отказать в заявке компании Nord Stream 2 AG по строительству газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.

"Заговор против "Северного потока-2": теперь в него вовлекают Данию", — написал он в Twitter.

Заговор пр.Северного потока-2: теперь в него вовлекают Данию. Ее пра-во "встревожилось" только после санкций США. Источник давления очевиден — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 сентября 2017 г.

​Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря. Среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту также приняли участие Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG.