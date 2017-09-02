МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Датское правительство направило на обсуждение законопроект, предусматривающий запрет на строительство трубопроводов типа "Северного потока-2" в территориальных водах страны в том случае, если оно противоречит интересам страны в сфере безопасности и международной политики, сообщает газета Politiken.

Сейчас решениями по такого рода проектам занимается Датским энергетическим агентством. В случае принятия закона этот вопрос перейдет в компетенцию министерства иностранных дел.

"По нашим оценкам, решение об отказе от строительства трубопровода в наших территориальных водах лучше всего принимать на министерском уровне", — говорится в комментариях к документу.

Отношение министров к такого рода проектам должно быть основано на "свободном политическом решении", которое учитывало бы "европейские интересы и интересы альянса", а также "общие стратегические интересы".

Как отмечает издание, Дания в настоящий момент находится "под давлением": Германия хотела бы, чтобы она разрешила строительство "Северного потока-2", в то время как страны Балтии и Польша выступают против.

Многие неоднозначно относятся к проекту, поскольку считают, что российский президент Владимир Путин может использовать поставки газа в Европу как политический инструмент.Планируется, что предложения правительства парламент Дании рассмотрит в октябре.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".