Постпред России прокомментировал идею миротворческой миссии ООН в Донбассе

ООН, 2 сен – РИА Новости. Идея об отправке миротворцев ООН на восток Украины может быть рассчитана на внутреннюю аудиторию, тогда как непосредственное присутствие ООН может быть не выгодно Киеву, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Миротворческая операция ООН (в Донбассе – ред.)? Я лично не очень понимаю, в чем смысл этой идеи для Киева, какие дивиденды это ему принесет, если, гипотетически, это будет реализовано. Причем у меня есть подозрение, что это не должно быть очень выгодно самой украинской стороне", — заявил Небензя в интервью российским журналистам в Нью-Йорке.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке.

По оценке Небензи, такой "очевидный маневр украинских властей, больше рассчитанный на внутреннее потребление". "Это такая попытка создать видимость мыслительного процесса по поводу нового формата, тем самым продолжать не выполнять ясно и четко обозначенный план урегулирования, который зафиксирован в Минских соглашениях", — сказал постпред РФ. Он указал, что на данный момент несть только два формата обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины: "нормандский формат" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) и контактная группа (встречи проходят в Минске).

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