Неизвестный сообщил о бомбе в здании парламента Армении

ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости. Неизвестный в субботу сообщил о бомбе в здании парламента Армении, заявили в пресс-службе МЧС страны.
По данным пресс-службы, на место выехал один боевой расчет спасателей и отряд по осуществлению спасательных работ особого назначения, там же находится и командир инженерного отряда центра сил гражданской обороны спасательной службы.
Накануне в полицию Армении поступил сигнал о взрывном устройстве в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, оказавшийся впоследствии ложным.