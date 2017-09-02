В Сомали американские военные ликвидировали одного боевика "Аш-Шабаб"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ВВС нанесли авиаудар в Сомали, в результате чего был уничтожен один боевик исламистской группировки "Аш-Шабаб", еще один был ранен, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Африканское командование ВС США.

По данным агентства, авиаудар был нанесен в четверг регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали. Командование США отметило, что "Аш-Шабаб" "укрепила свой контроль над южной и центральной частями Сомали".

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.