Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Россией и США

АСТАНА, 1 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом выразил надежду на нормализацию диалога между США и РФ, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

По данным пресс-службы, Назарбаев проинформировал президента США о проведении в Астане 10-11 сентября саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстано-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

"Лидеры двух государств уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой", — говорится в сообщении пресс-службы.

Трамп также пригласил президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом.

"В заключение беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес", — говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.