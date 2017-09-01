Россия направила в ЕСПЧ аргументы о правомерности мер к Навальному

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские власти направили в ЕСПЧ аргументы о правомерности мер, примененных к Алексею Навальному в связи с его задержанием на несанкционированной акции весной этого года в Москве, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Минюста РФ.
ЕСПЧ в конце мая уведомил российские власти о передаче на пересмотр в Большую палату постановления по итогам рассмотрения пяти жалоб "Навальный против России" в связи с задержанием политика. Тогда же в Минюсте сообщили, что представят правовую позицию российской стороны, подтверждающую законность и обоснованность примененных к заявителю мер и санкций.
Навальный получил 15 суток административного ареста за сопротивление полицейским в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве, это решение Мосгорсуд признал законным. Оппозиционер находился в спецприемнике с 27 марта по 10 апреля.