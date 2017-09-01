Рейдерский захват: Кремль прокомментировал закрытие консульств в США

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сравнил закрытие консульств в США с рейдерским захватом и заявил, что Москва подумает над ответными мерами.

"Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. То есть уже пять объектов, всего пять объектов, которые находились у нас в собственности, американцы забрали", — сказал он.

Ушаков напомнил, что указанные объекты были ограждены дипломатической неприкосновенностью. По его словам, ограничения со стороны Вашингтона коснулись также офиса торгпредства в Нью-Йорке, который российская сторона арендовала.

"То есть всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то", — конастатировал помощник президента.

Новогодний подарок

Ушаков добавил, что Москва долгое время не предпринимала ответных шагов на "новогодний подарок" от предыдущего президента Барака Обамы.

"Забрал дипломатическую собственность, украл, можно сказать, собственность, выгнал 35 дипломатов. Мы долгое время не отвечали, поскольку считали этот шаг достаточно таким экстравагантным", — отметил он. Помощник президента подчеркнул, что речь идет о дальнейшей эскалации напряженности между странами, и Москва подумает о том, как реагировать на действия США.

"С одной стороны, конечно, не хочется вообще в клинч входить, глупость какая-то, кто-то должен проявить благоразумие и остановить все это", — сказал он.

Ушаков добавил, что закрытие российских торговых представительств выглядит как сигнал о том, чтобы топить отношения между Москвой и Вашингтоном, а не развивать их.

Жесткий ответ

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя закрытие российских консульских зданий, ранее заявил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные выпады со стороны Вашингтона, хотя и не хочет ссориться с США и все еще готова с ними конструктивно взаимодействовать

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал глава МИД. По его словам, российская сторона выступает за нормализацию двусторонней политической атмосферы.

"Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс", — заявил Лавров, выступая перед студентами МГИМО. Он добавил, что Россия не ищет ссоры с США.

Курс на конфронтацию

По словам лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, закрытие консульства РФ в США указывает на то, что начинается новый этап "холодной войны", последствия которой могут быть страшнее предыдущей.

"Я считаю, что администрация Трампа и в целом американская политика сегодня направлена на конфронтацию, и мы должны быть готовы к ответам и вызовам, которые нам брошены", — заявил он.

Депутат уверен, что такой шаг Вашингтона равносилен объявлению "геополитической войны на полное уничтожение". Он подчеркнул, что для того, чтобы ответить на подобные вызовы, надо иметь другую финансовую политику, готовить патриотичное новой поколение, развивать науку и современные технологии.

Горячая фаза

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал требование Вашингтона закрыть консульство "архинесправедливым".

"Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждение — это гораздо серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная "ампутация" дипсобственности", — подчерукнул парламентарий. Он добавил, что российская сторона неоднократно заявляла о вынужденности ответить на подобные шаги Соединенных Штатов, однако вопрос, стоит ли "и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь, по сути, по пути сворачивания дипломатических отношений", остается открытым.

"Уверен, что нам нельзя допускать затормаживания в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать", — сказал Слуцкий. Он отметил, что, по его мнению, России не стоит идти на симметричный ответ.

Трампу мешают

По мнению Лаврова, инициаторами нагнетания дипломатической войны с Россией были те же люди, которые не дают американскому президенту Дональду Трампу выполнить свои предвыборные обещания.

"Хочу сказать, что эта вся история с обменом санкционными выпадам, она затеяна была не нами, затеяна была администрацией Обамы ", — подчеркнул глава российского МИД. Он добавил, что цель этой инициативы — подорвать российско-американские отношения и не дать Трампу воплотить свои конструктивные предложения в жизнь.

"Мы готовы двигаться с той скоростью и на ту глубину, которые будут комфортны для администрации Трампа", — отметил министр.

Дипломатическая война

Вашингтон 31 августа объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в США, согласно которым со 2 сентября будут закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. О высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте зданий речи не идет, однако дипломатическая деятельность в них будет запрещена.

Ранее Москва ответила на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов, предписав Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их таким образом в равное соответствие с числом российского персонала в США.