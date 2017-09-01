МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия может принять ответные меры ограничительного характера по отношению к отдельным гражданам или регионам Украины, жители которых проявляют недружественное отношение к РФ, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"России не стоит зеркально отвечать на эти меры, мы видим, что значительная часть граждан Украины, которые приезжают в Россию, дружелюбно настроены по отношению к нам", — сказал Цеков. Вместе с тем он отметил, что необходимо проанализировать ситуацию и возможные "точечные меры по отношению к отдельным лицам или регионам, например, включая западную Украину, жители которой зачастую проявляют недружественное отношение к России".
В отношении жителей юго-востока Украины могут быть более лояльные требования при въезде в Россию, добавил он.
Парламентарий посетовал, что все последние решение киевских властей направлены против Украины в целом. "Они проводят антигосударственную, антиукраинскую политику во всех сферах, включая экономическую, социальную, гуманитарную. Таким образом, они пытаются продлить свое существование у власти, создавая образ врага в лице России", — считает сенатор.
Комментируя предлагаемые меры по усилению контроля въезда и выезда иностранцев на территорию Украины, Цеков подчеркнул, что страна идет "по пути Северной Кореи", постепенно закрывая свою территорию от иностранцев, чтобы за рубежом не имели представления о том, что реально происходит на Украине. Он также отметил, что в последнее время в стране участились случаи нападения и даже убийств иностранных граждан.