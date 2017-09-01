Ушаков: Россия и КНР будут придерживаться ранее согласованных шагов по КНДР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия и Китай будут придерживаться ранее согласованных совместных шагов по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, сообщил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

"У нас позиции по урегулированию проблемы на Корейском полуострове очень близки, и у нас даже будет совместная карта возможных действий по урегулированию проблемы. И мы, и, я думаю, что наши партнеры будут придерживаться этих согласованных шагов, которые были много раз обсуждены, были сведены в один документ", — сказал Ушаков.

"Я могу сказать, что (эти шаги) предусматривают не только санкционное давление на руководство КНДР, не только выполнение всех решений, которые были приняты по линии Совбеза ООН, но и предлагают для баланса конкретные шаги на политико-дипломатическом треке, то есть дорожная карта РФ и Китая включает как шаги такой санкционной направленности, но прежде всего, акцентированы на активизацию дипломатических усилий по разрегулированию проблемы", — пояснил он.