Ушаков заявил о сложности просчитать последствия закона США о санкциях

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Последствия принятого в США закона по санкциям против РФ до сих пор сложно просчитать, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Россия долго не отвечала США на высылку своих дипломатов, считая это экстравагантным шагом, но потом уже не могла сдерживаться.

"Сдерживаться не могли после того, как конгресс принял известный закон, последствия которого до сих пор еще просчитать сложно, к сожалению", — сказал Ушаков журналистам.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.