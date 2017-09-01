В Таджикистане встретили российских учителей, приехавших работать в школах

ДУШАНБЕ, 30 авг — РИА Новости. К началу нового учебного года в Таджикистан, для работы в школах республики, прибыла группа российских учителей, сообщает Sputnik Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе их лично встретил министр образования страны Нуриддин Саид.
Преподаватели прибыли из различных регионов России: Костромской и Кемеровской областей, Башкирии, Дагестана и Татарстана.
Из 30 педагогов 19 направятся на работу в школах Хатлонской и Согдийской областей, остальные останутся в столице.
Перед отъездом из России с учителями встретилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что Россия и Таджикистан уже много лет плодотворно сотрудничают в разных областях, в том числе и в образовании.
Ранее посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов отмечал, что позиции русского языка в этой стране в последние годы снижаются. По его словам, это вызвано, в том числе, нехваткой учителей русского языка, из-за чего молодое поколение слабо владеет русским.
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