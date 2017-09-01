Эрдоган назвал предъявление обвинений своим охранникам в США скандалом

АНКАРА, 1 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал власти США за предъявление обвинений своим охранникам, назвав это скандалом.

Ранее власти США предъявили обвинения 19 людям, в том числе 15 сотрудникам турецких служб безопасности, за нападения на участников акции протеста в ходе визита президента Эрдогана в Вашингтон в мае.

"Как работает правосудие в США – это настоящий скандал. США несут ответственность за охрану гостей. Если они свои обязанности не выполняют, то разве при нападении членов Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции — ред.) моя охрана не будет выполнять свои обязанности? Вот она их и выполнила", — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничного намаза. Его цитирует газета Sozcu.

Он также обвинил власти США в том, что они оказывают поддержку "банде FETO" (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором попытки переворота в Турции в июле прошлого года).

"Мне трудно понять, чего хочет добиться Америка этими своими действиями. Во время следующего визита (в США — ред.), если будет возможность, мы с президентом (США Дональдом) Трампом отдельно переговорим", — добавил турецкий лидер.

Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.