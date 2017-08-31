Закрытие генконсульства ударит по россиянам и американцам, считает дипломат

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Решение США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско больно ударит по интересам как российских, так и американских граждан, заявил РИА Новости генконсул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров.

США ранее в ответ на российские меры потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Решение вызывает огромное сожаление. Оно больно ударит по интересам и российских граждан, проживающих в том регионе, за который отвечало генконсульство, и по американским гражданам, которые также часто обращалось в наше генконсульство по поводу многих вопросов, в том числе, за получением российской визы", — сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.