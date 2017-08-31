СМИ: Эрдоган обсудил с лидерами мусульманских стран кризис в Мьянме

АНКАРА, 31 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами Ирана, Катара, Мавритании и Пакистана в связи с кризисом вокруг мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме, сообщает в четверг агентство DHA со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн Мьянмы. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих.

По данным источника агентства, Эрдоган поздравил президента Ирана Хасана Роухани, эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, президента Мавритании Мохаммеда ульд Абделя Азиза и президента Пакистана Мамнуна Хуссейна с мусульманским праздником Курбан-байрам и призывал их к активизации усилий "по поиску решения гуманитарного кризиса в Мьянме".

Он также отметил глубокую печаль всего исламского мира "из-за насилия по отношению к мусульманам в этой стране".

Эрдоган добавил, что проблемы, переживаемые мусульманами в Сирии, Ираке, Йемене, Палестине и Ливии "бросают тень на радость от праздника".

Сообщается, что переговоры будут продолжены.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011-2012 годах.