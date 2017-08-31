В Казахстане после ЧП на шахте возбудили уголовное дело

АСТАНА, 31 авг – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" возбуждено в Казахстане по факту ЧП на шахте в Карагандинской области, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе департамента внутренних дел региона.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 часть 4 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – ред.)", — сказал собеседник агентства по телефону.
По его словам, в настоящее время проводится расследование.