Мужчина попытался спилить "неоднозначный" флагшток в центре Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 31 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция задержала в четверг мужчину, который пытался спилить вызвавший споры флагшток в центре Стокгольма. Флагшток задуман как художественная работа, с его верхней части, согнутой вниз, свисает национальный флаг Швеции.
"Задержан мужчина, подозреваемый в попытке отрезать флаг на площади Сергельсторг", — говорится в сообщении для прессы полиции.
Мужчину задержали рано утром в 04.12 (05.12 мск), он пришел на площадь с лестницей, железным шестом, лодочным крюком и с пилой для обрезки ветвей. Полиция подозревает, что задержанный намеревался обрезать верхний конец флагштока, где был прикреплен флаг. Работа не пострадала.
The Swedish taste for seldestruction took another twist with this twisted flagpole, in central Stockholm today #sergelstorg #sweden #flag pic.twitter.com/i5ioTAn4uo— Andre H (@Andrehanes2) 30 августа 2017 г.
Работа, временно установленная в центре Стокгольма во вторник, называется первыми строчками из шведского национального гимна "Ты старая, ты свободная". Она вызвала самые разные реакции в Швеции.
"Неуместно и безвкусно, что на Сергельсторг установлен шведский флаг на изогнутой опоре. Разве так нам следует представлять нашу страну для посетителей, иммигрантов и наших собственных граждан?", — написал в сообщении для прессы стокгольмский политик, член партии Христианских демократов Эрик Слоттнер, комментируя выставленную для показа работу.
Skadegörelse mot krökta flaggan-konstverket på Sergels torg @StockholmDirekt https://t.co/qpBMQNs2zS #sergelstorg #sthlmpol #08pol pic.twitter.com/YYIu1dAlks— Södermalmsnytt (@Sodermalmsnytt) 31 августа 2017 г.
Он заметил, что политикам, конечно, не следует вмешиваться в творчество отдельных художников и что их свобода является важным принципом. Свою критику политик пояснил тем, что работа находится на одном из общественных и центральных мест города и что образ с изогнутым флагштоком и словно завядшим флагом не вызывает положительных эмоций.
Сам художник Маттиас Нурстрем, комментируя реакции людей, сказал шведской газете Dagens nyheter, что не хотел кого-либо провоцировать и что работа – выражение признания стране, в которой он живет.
"Я люблю Швецию", — сказал он изданию. Художник надеется, что его работа поможет встретиться людям самых разных политических убеждений и обсудить как им вместе можно поправить и выпрямить опору.
Åldrig fjortis / Dennis Dahlqvist snedtolkar som vanligt Sveas känslor för våldtagna #SvenskaFlaggan på #Sergelstorg https://t.co/GON1tvd4DV— Tina Tor (@BlottGott) 31 августа 2017 г.