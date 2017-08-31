Мужчина попытался спилить "неоднозначный" флагшток в центре Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 31 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция задержала в четверг мужчину, который пытался спилить вызвавший споры флагшток в центре Стокгольма. Флагшток задуман как художественная работа, с его верхней части, согнутой вниз, свисает национальный флаг Швеции.

"Задержан мужчина, подозреваемый в попытке отрезать флаг на площади Сергельсторг", — говорится в сообщении для прессы полиции.

Мужчину задержали рано утром в 04.12 (05.12 мск), он пришел на площадь с лестницей, железным шестом, лодочным крюком и с пилой для обрезки ветвей. Полиция подозревает, что задержанный намеревался обрезать верхний конец флагштока, где был прикреплен флаг. Работа не пострадала.

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Работа, временно установленная в центре Стокгольма во вторник, называется первыми строчками из шведского национального гимна "Ты старая, ты свободная". Она вызвала самые разные реакции в Швеции.

"Неуместно и безвкусно, что на Сергельсторг установлен шведский флаг на изогнутой опоре. Разве так нам следует представлять нашу страну для посетителей, иммигрантов и наших собственных граждан?", — написал в сообщении для прессы стокгольмский политик, член партии Христианских демократов Эрик Слоттнер, комментируя выставленную для показа работу.

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Он заметил, что политикам, конечно, не следует вмешиваться в творчество отдельных художников и что их свобода является важным принципом. Свою критику политик пояснил тем, что работа находится на одном из общественных и центральных мест города и что образ с изогнутым флагштоком и словно завядшим флагом не вызывает положительных эмоций.

Сам художник Маттиас Нурстрем, комментируя реакции людей, сказал шведской газете Dagens nyheter, что не хотел кого-либо провоцировать и что работа – выражение признания стране, в которой он живет.

"Я люблю Швецию", — сказал он изданию. Художник надеется, что его работа поможет встретиться людям самых разных политических убеждений и обсудить как им вместе можно поправить и выпрямить опору.

Åldrig fjortis / Dennis Dahlqvist snedtolkar som vanligt Sveas känslor för våldtagna #SvenskaFlaggan på #Sergelstorg https://t.co/GON1tvd4DV — Tina Tor (@BlottGott) 31 августа 2017 г.

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