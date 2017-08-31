Оштрафованная в Таджикистане за монету россиянка вернется домой 6 сентября

ДУШАНБЕ, 31 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Россиянка Татьяна Хужина, приговоренная в Таджикистане к штрафу в 5 тысяч сомони (567 долларов) за контрабанду медной монеты выпуска 1823 года, сообщила РИА Новости, что вернется в Россию 6 сентября.

Гражданка РФ Хужина, направлявшаяся в Россию с шестилетней дочерью, была задержана при досмотре в международном аэропорту Душанбе 18 июня. Женщину обвинили в контрабанде: по данным следственных органов, она провозила медную монету достоинством две копейки времен царской России (1823 года), которая лежала у нее в кошельке. Эксперты Минкультуры Таджикистана считают, что монета имеет историко-культурную ценность.

"Авиакомпания, самолетом которой я должна была вылететь в Москву 18 июня, полностью компенсировала мне деньги за неиспользованные билеты, и сегодня я купила билеты для себя и дочки Софии в Москву на 6 сентября", — сказала Хужина РИА Новости.

Она поблагодарила всех, кто был с ней рядом и поддерживал ее в эти трудные два месяца, в том числе и журналистов. "Самое большое спасибо руководству компании Газпром-Нефтегаз и авиакомпании, руководители которых помогли мне оплатить штраф и получить компенсацию за билеты", — сказала Татьяна.