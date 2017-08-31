В Казахстане после выброса метана на шахте госпитализированы три человека

АСТАНА, 31 авг – РИА Новости. Три человека доставлены в больницу после выброса метана на шахте в Карагандинской области Казахстана, еще один пострадавший направлен на амбулаторное лечение, передает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-секретаря областного управления здравоохранения Айжан Ису.

Ранее в четверг в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте "Казахстанская", принадлежащей "Арселор Миттал Темиртау", произошел внезапный выброс метана. В шахте находились 136 человек. Трое шахтеров без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

По данным агентства, еще трое мужчин 1970, 1964 и 1991 годов рождения доставлены с шахты "Казахстанская" в областной медицинский центр Караганды.

"Состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Сейчас они находятся в сознании. В больницу поступили с отравлением метаном. Все необходимое лечение и обследование им оказывается", — сообщила Иса.

Еще одному пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, он направлен на амбулаторное лечение.

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