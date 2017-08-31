Комитет защиты журналистов осудил депортацию Курбатовой из Украины

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов осудила депортацию российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой из Украины.

"Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим российским журналистам работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия. Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но мстить репортерам — это не то средство, которым можно ее выиграть", — заявила координатор программ комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. Она призвала власти в Киеве соблюдать свободу прессы.

Кроме того, правозащитная организация отметила, что Служба безопасности Украины ранее запретила въезд на территорию страны двум журналистам-фрилансерам из Испании.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности". Затем пресс-секретарь СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

Это не первый случай депортации российских журналистов с Украины.

Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщал, что Украина выдворила Татьяну Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства. Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.